Intimidazione Cannizzaro, Centro Studi Tradizione Partecipazione: “campagna elettorale piena d’odio”

25 Agosto 2022 11:03

Sulla vicenda è intervenuto anche Centro Studi Tradizione Partecipazione: la nota stampa di Gattuso Maurizio Domenico

Si continua a parlare, a Reggio Calabria e non solo, dell’intimidazione nei confronti del deputato reggino Francesco Cannizzaro avvenuta martedì sera. Solidarietà unanime da parte della politica italiana tutta, da destra a sinistra, verso l’esponente di Forza Italia, che ieri ha rotto il silenzio confessando la grande paura per amici e familiari. Sulla vicenda è intervenuto anche Centro Studi Tradizione Partecipazione. In una nota di Gattuso Maurizio Domenico, si legge che “chi ci conosce sa bene che non rientrano nel nostro stile né la ‘solidarietà pelosa’ né i commenti frettolosi fatti sull’onda dell’emozione, anzi, esattamente al contrario, soprattutto di fronte ad eventi così gravi, riteniamo più corretto prendere il giusto tempo per analizzare e riflettere sui fatti”.

“Dopo la vicenda aberrante dei morti votanti – prosegue la nota – pensavamo di aver toccato il fondo, evidentemente, in questa martoriata Città, al peggio non c’è limite, ed infatti, a poche ore dall’avvio della campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento, qualcuno, in pieno centro, a pochi metri di distanza dal Consiglio Regionale, ad ora di cena, ha deciso che questa tornata elettorale prendesse il via, non con il classico ‘botto’, ma bensì con 3 botti, anzi per la precisione con 3 colpi di arma da fuoco, sparati su una vetrina, ad altezza d’uomo, e soprattutto in una fascia oraria in cui all’interno dei locali vi era l’alta possibilità, come è stato, che potessero essere presenti persone. Non sappiamo se i criminali avessero consapevolezza o no di sparare su una vetrina rinforzata, ma alla luce di quanto accaduto, ci sembra alquanto riduttivo parlare di intimidazione”.

“Chi ha sparato, avrebbe potuto andare ben oltre il danneggiamento di una vetrina, avrebbe potuto mettere a rischio la vita dei presenti all’interno dei locali. Non è nostro compito indagare sui fatti, ma è evidente che, questa campagna elettorale, animata fin dal suo inizio da un pesante clima d’odio, non poteva iniziare peggio e dunque esprimiamo la nostra più dura condanna contro questo atto criminoso che solo per fortuna non ha causato vittime”, conclude Gattuso.