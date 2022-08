Intimidazione a Cannizzaro, la solidarietà della comunità di Mannoli

24 Agosto 2022 11:02

La solidarietà della comunità di Mannoli di cui Francesco Cannizzaro è originario

“Triste risveglio per la comunità di Mannoli che, stamattina, ha appreso la triste notizia del vile atto intimidatorio subito dall’onorevole Francesco Cannizzaro. I “Mannolisi” tutti, sono vicini a “Checco”(così chiamato dalla sua comunità) cresciuto in questo piccolo borgo. Fin dell’adolescenza ha dimostrato interesse e impegno civico e politico verso il suo paese e, col passare del tempo,la sua azione politica si è estesa anche alla città di Reggio Calabria e alla Regione tutta. Tutti noi esprimiamo a lui ed alla sua famiglia la nostra solidarietà come Mannolisi e come cittadini, auspicando che simili vili atti non si ripetano mai più”. La nota di solidarietà della comunità di Mannoli di cui Francesco Cannizzaro è originario.