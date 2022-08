16 Agosto 2022 10:07

SS106: nello scontro un uomo di 43 anni ha perso la vita

Un drammatico incidente stradale si è verificato questa notte sulla SS106 all’interno della galleria di Soverato, in provincia di Catanzaro. Un uomo di 43 anni, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della propria auto andando a sbattere e finendo la corsa su un fianco. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare ed è deceduto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco.