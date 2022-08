Drammatico incidente sull’A1, scontro auto-camion: muore messinese emigrato in Germania

31 Agosto 2022 12:02

Incidente nella notte sull’autostrada A1: scontro fra una macchina e un camion, morto un cittadino messinese di 56 anni che stava tornando in Germania per lavoro

Drammatico incidente nella notte sull’A1 nel tratto di autostrada che dalla Ciociaria si snoda verso nord in direzione Roma. L’episodio è avvenuto all’altezza del km 599 dell’Autostrada del Sole, in direzione di Roma tra i caselli di Anagni e Colleferro ma in territorio del comune di Paliano. Nello scontro fra la propria auto e un camion, ha perso la vita un cittadino originario di Santa Teresa di Riva (Messina), di 56 anni. M.L. stava tornando in Germania, nazione nella quale era emigrato per lavoro. Nell’impatto è rimasto ferito anche l’autista del camion. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, i vigili del fuoco e la polizia.

Presente anche il personale della direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. I mezzi sono stati completamente rimossi nella mattinata odierna, alle ore 07:00, e il tratto di autostrada è tornato libero.