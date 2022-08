Catastrofico incendio a Palermo: cittadini di Borgo Nuovo in fuga | VIDEO

18 Agosto 2022 18:01

Catastrofico incendio a Palermo, cittadini di Borgo Nuovo in fuga: “situazione drammatica, fare presto”

Situazione drammatica a Palermo per via di un catastrofico incendio divampato a Borgo Nuovo. Dal video in basso, si può notare la pericolosità delle fiamme ed i cittadini in fuga: “la situazione è drammatica. Se non arrivano i canadair le fiamme arrivano nelle abitazioni. Sono anni che non assistiamo ad una situazione così grave. Vi prego intervenite fate qualcosa”.

Piove cenere in molte zone della città e le temperature estreme di oggi rendono Palermo un vero e proprio inferno.