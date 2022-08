Incendi: situazione drammatica in Sicilia, strade e autostrade chiuse per le fiamme

18 Agosto 2022 18:40

Terrore in Sicilia a causa degli incendi: situazione grave a Palermo ma sull’Isola si registrano strade ed autostrade chiuse al traffico

E’ il caos in Sicilia a causa degli incendi fomentati dal forte vento di scirocco. Situazione drammatica a Palermo nella zona di Borgo Nuovo, dove molti cittadini stanno fuggendo ma sull’Isola si registrano anche chiusure di strade ed autostrade.

L’autostrada A19 Palermo-Catania è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni per la presenza di un incendio ai margini della sede autostradale. Chiusa, e poi riaperta, la Statale 113 sempre a causa delle fiamme. Riaperta da poco la statale 624 Palermo-Sciacca, in precedenza chiusa al traffico per la presenza di un incendio.