Il pilota calabrese Simone Iaquinta sugli scudi a SPA nel mondiale Porsche

28 Agosto 2022 20:18

Sprint eccezionale del pilota italiano nei primi due giri, che è riuscito a passare dall’undicesimo posto in griglia di partenza all’ottavo

Simone Iaquinta si fa valere sul circuito belga di SPA e conquista un importante ottavo posto nel sesto round del Mondiale Porsche, il Mobil 1 Supercup. Nella competizione che si svolge parallelamente al GP di Formula 1, il due volte campione italiano di specialità, al volante della Carrera 911 GT3 della Dinamic Motorsport – Centri Porsche Latina, ha condotto una gara giudiziosa e al tempo stesso grintosa, riuscendo a confermarsi tra i migliori prospetti del panorama automobilistico internazionale. Sprint eccezionale del pilota italiano nei primi due giri, che è riuscito a passare dall’undicesimo posto in griglia di partenza all’ottavo. La bagarre è proseguita per diversi giri, nei quali il driver calabrese è riuscito a mantenere la posizione. Iaquinta non ha mostrato sbavature, e ha mantenuto una condotta di gara eccellente che gli ha consentito di conquistare un ottimo piazzamento finale. Grazie a questo importante risultato, il driver di Castrovillari ha guadagnato anche ulteriori punti nella graduatoria complessiva del Mondiale.

“Era indispensabile mantenere alta la concentrazione fino alla fine – ha commentato a fine gara il pilota calabrese – e nonostante l’agguerrita concorrenza siamo riusciti a reggere. Il recupero di alcune posizioni nei primi giri è stato fondamentale, e sono felice per come si è conclusa questa gara”. Nessun respiro, comunque, perché nel prossimo weekend il driver italiano tornerà a gareggiare nel settimo round del mondiale Porsche, sul circuito olandese di Zandvoort.