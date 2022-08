Grande successo per l’NDP Summer Fest a Venetico | FOTO

17 Agosto 2022 09:01

Grande successo per l’NDP Summer Fest a Venetico, varietà ideato e presentato da Giovanni Remigare

Grande successo per l’NDP Summer Fest a Venetico. Il varietà ideato e presentato da Giovanni Remigare ha visto alternarsi sul palco diversi artisti quali cantanti (Giusimaria Mandanici, Claudia Rizzo, Bonny, Ylenia Scuderi, Erica Filocamo, Gianfranco Di Pietro e Mariacarola Giardina), danzatori (José e Giuliana del team Diablo, i Dablini e di Dablini Juveniles) e musicisti (Riccardo Saja alla fisarmonica e Alessandro Doddo alla tastiera). Durante la serata, la sartoria sociale Kanö ha realizzato una piccola sfilata mostrando al pubblico alcuni coloratissimi abiti realizzati dal sarto e stilista Faburama Ceesay. Tra gli ospiti del giornalista e speaker Giovanni Remigare anche Tony Saccà presidente della Fasted Messina, con lui è stato toccato il tema della donazione sangue e dell’importanza di non sottovalutare questo importantissimo gesto che può allungare e migliorare la vita di molte persone. Ospite anche la dottoressa Valentina Ilacqua autrice del libro “La Bussola” e compagna di viaggio di Remigare nella rubrica “Il venerdì pedagogico familiare” inserito all’interno del programma “Niente di Personale” in onda su Radio Zenith.

Un successo, quello dell’NDP Summer Fest, testimoniato dalla gremita p.zza Papa Giovanni XXIII (villa comunale) e dalla partecipazione di tutto il pubblico che con entusiasmo ha apprezzato le esibizioni degli artisti sul palco. Remigare, al termine della serata, ha prima ringraziato il prezioso supporto del Comune di Venetico e di alcune attività commerciali che hanno sposato e promosso l’evento, e dopodiché ha dato appuntamento all’edizione 2023 anche se sembra essere pronta una versione invernale di questo varietà, lo stesso da molti considerato la vera rivelazione e sorpresa dell’estate 2022.