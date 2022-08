Dl aiuti bis, prevista proroga riduzione accise sui carburanti e nuovo taglio del cuneo fiscale

3 Agosto 2022 18:27

Il Governo è intenzionato a prorogare la riduzione delle accise sui carburanti fino a metà ottobre e a tagliare il cuneo all’1,8%, dal primo luglio a fine anno

Secondo quanto previsto dal dl aiuti bis, atteso in Cdm domani, il Governo è intenzionato a prorogare la riduzione delle accise sui carburanti fino a metà ottobre e a tagliare il cuneo all’1,8%, dal primo luglio a fine anno. L’incontro con i partiti per illustrare il decreto è avvenuto a Palazzo Chigi, con il sottosegretario Garofoli e il ministro Franco a fare il punto, alla presenza del viceministro Todde del M5S e del ministro Speranza.

In realtà, spiegano fonti di governo all’Adnkronos, nel decreto atteso in Cdm domani la proroga per tenere giù il prezzo di benzina e simili sarà prorogata fino al 20 settembre, ma il ministro dell’Economia Franco, nella riunione di questa mattina a Palazzo Chigi, si è impegnato a emanare a breve un decreto ministeriale – le risorse dall’extragettito di agosto – che consentirà di prorogare la misura sul taglio dei prezzi del carburante fino a metà ottobre.

“Sul piano quantitativo è del tutto insufficiente perché su 14,3 miliardi di manovra, solo un miliardo è per i lavoratori e 1,5 miliardi per le pensioni. Questo significa che per ogni 1.000 euro, sono 10 euro di riduzione fiscale al mese. Per le pensioni significa che ogni 500 euro sono 10 euro lordi al mese. Stiamo parlando di cifre assolutamente insufficienti ad affrontare il problema”, ha sottolineato il leader della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell’incontro al Mef. “Questa manovra così come proposta ai lavoratori e ai pensionati fino a 35mila euro vanno meno due duecento euro di una tantum che sono stati erogati a luglio da qui a fine anno. Non ci siamo, le risorse sono inadeguati”, ha sottolineato.