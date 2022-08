29 Agosto 2022 15:04

Messina: in concomitanza con un evento elettorale di Salvini, i Giovani della Lega si schierano a favore del Ponte

Il Ponte sullo Stretto è uno dei temi cardini della campagna elettorale sia per le politiche che per le regionali in Sicilia. In concomitanza con un evento a Messina di Matteo Salvini, i Giovani della Lega con uno striscione ribadiscono il loro sì a favore della costruzione dell’infrastruttura stabile tra Calabria e l’Isola.

Da sottolineare che il Ponte è tra le opere principali inserite nel programma del Centro/Destra.