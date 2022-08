Lutto nel giornalismo: un malore improvviso si porta via Omar Monestier, direttore del ‘Messaggero Veneto’ e ‘Il Piccolo’

1 Agosto 2022 15:06

Il giornalista si è spento all’età di 57 anni mentre si trovava all’interno della sua abitazione

Lutto improvviso nel mondo del giornalismo italiano. E’ morto nella notte, a causa di un malore, Omar Monestier, direttore dei quotidiani Il Piccolo e Messaggero Veneto, ed ex direttore dei quotidiani veneti del gruppo Gedi (Mattino di Padova, Nuova Venezia, Tribuna di Treviso). Il 57enne è deceduto mentre era nella sua casa di Belluno. Lascia la moglie e quattro figli. Nel corso della sua carriera era stato collaboratore de il Gazzettino fino al 1990 per poi passare alla Gazzetta delle Dolomiti. Quindi aveva lavorato alla Cronaca di Verona e al Mattino dell’Alto Adige. Nell’agosto 1997 assunse l’incarico di vicedirettore del Mattino di Padova a cui, nel 2000, viene aggiunta la vicedirezione della Tribuna di Treviso. Nel maggio 2000 diviene condirettore de Il Mattino di Padova, con ruolo di coordinatore delle testate collegate. Dirige Il Mattino fino al marzo 2012. Da fine 2011 a marzo 2012 era stato anche direttore del Corriere delle Alpi di Belluno. E’ così che dal 25 marzo 2012 aveva in mano la direzione del Messaggero, aggiungendo all’incarico la responsabilità del quotidiano Il Piccolo nel gennaio del 2021.

“Ci ha lasciato prematuramente, in punta di piedi, un grande bellunese, un veneto doc, un giornalista stimato in Veneto, ma anche in altre regioni d’Italia, in cui ha lasciato la sua impronta indelebile come il Friuli e il Trentino. Il tocco della sua penna non si può scordare, per la finezza, per la concretezza e per il rispetto e la ricerca della verità che hanno sempre contraddistinto i suoi articoli, elevandolo così anche ruoli direzionali e di alto livello”, ha scritto il governatore del Veneto, Luca Zaia.

“Profondo dolore per la scomparsa di un uomo di carattere, di profonda intelligenza e di grande correttezza, umana e professionale, che nella propria carriera di giornalista ha dimostrato di essere un grande direttore per le testate da lui guidate, a partire dal Messaggero Veneto e da Il Piccolo”, ha detto invece il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. “L’improvvisa prematura scomparsa di Omar Monestier, direttore de ‘Il Piccolo’ e del ‘Messaggero Veneto’ mi ha fatto rimanere nel silenzio, affranto al pensiero di quanto sia breve e passeggera la vita di un uomo, una persona intelligente e acuta che in questi anni ho avuto modo di conoscere e apprezzare”, ha detto Roberto Dipiazza, sindaco di Trieste.