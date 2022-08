29 Agosto 2022 10:46

Gioiosa Jonica: giovane è stato investito, per cause in corso d’accertamento, da un vagone della giostra alla quale era addetto

Un giovane di 25 anni è rimasto ferito in un incidente accaduto a Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, durante i festeggiamenti in onore di San Rocco. L’operaio, era infatti addetto alle giostre, è stato investito, per cause in corso d’accertamento, da un vagone. Il 25enne è stato trasportato in elisoccorso al GOM di Reggio Calabria in gravi condizioni

Sull’incidente hanno avviato indagini i carabinieri per accertare eventuali responsabilità.