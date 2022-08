Gioia Tauro sede di un nuovo corso di abilitazione ad allenatore di calcio UEFA-C: si parte il 26 settembre

24 Agosto 2022 16:08

In partenza dal 26 Settembre un nuovo corso di abilitazione ad allenatore di calcio UEFA-C con sede a Gioia Tauro (RC)

Partirà dal 26 Settembre prossimo il corso di abilitazione ad allenatore di calcio UEFA-C con sede a Gioia Tauro che sarà organizzato dal settore tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in collaborazione con l’Associazione Italiana Allenatori Calcio – Calabria (AIAC).

Il percorso formativo sarà rivolto ai tecnici che vorranno operare specificatamente nei settori giovanili, l’allenatore infatti risulterà al termine abilitato alla conduzione tecnica di Squadre Giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l’Attività giovanile e Scolastica. L’iscrizione al corso è riservata ai soli residenti nelle province di Vibo Valentia e Reggio Calabria. Il corso avrà termine il 22 Dicembre 2022, mentre le iscrizioni dovranno pervenire obbligatoriamente entro e non oltre il 16 Settembre prossimo. Per maggiori informazioni e scaricare il bando integrale del corso si può consultare il seguente link: https://www.figc.it/media/174194/cu24_2223.pdf