Gigi Miseferi in scena a Piazza Municipio a Bova Marina

Continua il progetto “Odissea-Racconti di un viaggio nella Calabria greca” esperienza culturale innovativa che si svilupperà nel comune di Bova Marina. La prima edizione, organizzata in un’articolata programmazione che propone spettacoli serali, laboratori, workshop, incontri letterari, performance artistiche, installazioni e mostre, è promossa dal Comune di Bova Marina e cofinanziato dalla Regione Calabria nell’ambito dell’”avviso pubblico per il sostegno di attività di animazione nei bbcc_annualita 2020 -pac 2007/2013″. Tra i protagonisti di questa esperienza anche Gigi Miseferi. Attore, comico, autore, regista, reggino doc cresciuto artisticamente nella compagnia del “Bagaglino”, con la quale dal 1990 al 2009 ha partecipato a tutte le trasmissioni televisive in diretta dal Salone Margherita di Roma, ottenendo tre prestigiosi “Telegatti”. Fin dagli anni ’90 è sempre presente in tv in diverse Trasmissioni, ultima delle quali “Italia Sì” in onda il sabato su Rai1 e condotta da Marco Liorni, in cui è “Inviato Speciale”.

Sin da ragazzo amante della Musica ed in particolar modo del coinvolgente genere “Swing”, da dieci anni ha intrapreso un percorso musicale, nato quasi per gioco, fondando la “Band Larga” e divenendone cantante e frontman. E proprio con il suo spettacolo dal titolo “Stasera LEGG’io”, un mix di Cabaret, Teatralità e Musica, Gigi Miseferi venerdì 19 agosto, sarà in scena in Piazza Municipio a Bova Marina, con uno show che emoziona e diverte grazie ad una raccolta di storie curiose ed esilaranti di usi e costume di noi italiani ed in particolar modo del popolo della nostra Calabria, là dove affondano le radici di una straordinaria cultura Magnogreca. Accompagnato al Pianoforte e Tastiera da Francesco Pappaletto e alla Batteria da Tonino Palamara, Gigi Miseferi proporrà un repertorio di canzoni “senza tempo” che da sempre rappresentano la colonna sonora della nostra vita, da cantare insieme alla platea, all’insegna del Divertimento e della buona Musica, tra cui le storiche Sigle di Cartoon e Serie TV, il tutto eseguito ovviamente a…”45 GIGI”. Il 20 agosto inoltre, si svolgerà l’evento a piazza Municipio “Poeti in piazza” alle ore 21.