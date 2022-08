Elezioni Politiche 2022: gazebata della Lega in Calabria | INFO

16 Agosto 2022 11:11

Elezioni Politiche 2022: la campagna elettorale entra nel vivo, gazebata della Lega in Calabria

Entra ormai nel vivo la campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. In Calabria, la Lega di Matteo Salvini, organizza una campagna divulgativa il prossimo 20 e 21 agosto con una gazebata in tutte le province della nostra regione.

Nei territori si stanno definendo le varie candidature sia nella parte proporzionale che in quella uninominale alla Camera ed al Senato. La presentazione delle liste avverrà entro pochi giorni. Nell’immagine a corredo dell’articolo, tutti gli appuntamenti in Calabria del Carroccio.