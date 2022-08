Gatto Panceri in concerto a Scilla

1 Agosto 2022 10:29

Sarà la splendida piazza San Rocco a Scilla ad ospitare Venerdì 5 Agosto alle 22,00 il primo dei concerti al sud italia del cantautore monzese Gatto Panceri che sarà accompagnato dalla sua storica band. L’artista è reduce da alcuni fortunati concerti tenuti nel mese di Aprile scorso a Cuba dove si è esibito in alcune città assieme a Riccardo Cocciante. A Scilla l’artista presenterà in anteprima la nuova versione del suo successo “L’Amore va oltre” con nuovi arrangiamenti… pubblicato su tutte le piattaforme mondiali di vendita on line il 15 Luglio 2022 ed seguirà tutti i suoi successi quali Vivo per lei, C’è da fare, Mia, Abita in te, Le tue mani, Un qualunque posto fuori o dentro di te e tante altre.

La superband che accompagnerà l’artista e’ formata Tato Illiano alla batteria, Giovanni Mautone al basso, Paolo Galletto piano e tastiere, Francesco Bonaugurio chitarre e cori, Edoardo Fascione alle chitarre La produzione del tour live è organizzata dalla Momenti Sonori di Milano e la tappa di Scilla è realizzata in collaborazione con l’Associazione Musica e Parole di Reggio Calabria presieduta da Pasquale Lacquaniti e con il contributo dell’ Amministrazione Comunale di Scilla.