Gambarie: Soccorso Alpino salva escursionista con lussazione alla mano e un gruppo di persone punte da insetti

16 Agosto 2022 09:40

Gambarie: 3 interventi per il Soccorso Alpino in meno di 24 ore

Tre interventi in località Gambarie, nel comune di Santo Stefano d’Aspromonte (RC), in meno di ventiquattr’ore, nelle giornate del 14 e del 15 agosto, per i tecnici della Stazione di Soccorso Alpino Aspromonte del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria (SASC).

Nella giornata del 14 agosto, i tecnici della Stazione di Soccorso Alpino Aspromonte sono stati allertati per un escursionista che si procurava una lussazione ad una mano. Successivamente, si è reso necessario il loro intervento per un gruppo di persone punte da insetti. Entrambe le operazioni di soccorso sono state effettuate lungo sentieri del territorio di Gambarie. Nella giornata del 15 agosto, i tecnici del SASC, venivano allertati per un piccolo intervento.

Nessuna delle persone soccorse ha riportato gravi conseguenze. Tutti e tre gli interventi sono stati risolti in maniera tempestiva grazie al servizio di “Pronto intervento” del Soccorso Alpino che assicura la presenza di tecnici di soccorso, mezzi e attrezzature, pronti per raggiungere il luogo di intervento in qualsiasi area montana e impervia del Parco Nazionale dell’Aspromonte.