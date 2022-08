Gambarie, musica e tradizioni: oggi la festa della Birra, i dettagli

23 Agosto 2022 13:19

Grande appuntamento per questa sera in piazza Carmelo Mangeruca: la nota del Comune di Santo Stefano in Aspromonte dà le info sull’evento

Nell’ambito del programma ‘Gambarie in musica’, come annunciato dal Comune di Santo Stefano in Aspromonte, si terrà questa sera la festa della Birra. L’evento, curato dal comitato locale si svolgerà proprio a Gambarie, in piazza Carmelo Mangeruca, a partire dalle ore 21.00. Si tratta di un evento che si preannuncia molto partecipato, con visitatori che giungeranno da Reggio Calabria e molti altri paesi della provincia.

Oltre alle birre e i prodotti culinari, il Comitato Gambarie Attiva con il patrocinio del Comune di Santo Stefano in Aspromonte ha ottenuto il permesso per l’esibizione musicale del noto dj Aldo Venanzi che farà divertire i presenti.