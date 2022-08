Gambarie: a Piazza Mangeruca giornata dedicata alle identità del territorio

18 Agosto 2022 20:01

Cultura e Tradizioni saranno il filo conduttore di tutti i programmi che il Comprensorio di Gambarie avvierà dalle prossime settimane per dare maggiore sostegno e visibilità all’intera area aspromontana

Sabato 20 Agosto 2022, a partire dalle ore 10.00, a Piazza Mangeruca di Gambarie d’Aspromonte, giornata dedicata alle identità del territorio. Il Comune di Santo Stefano In Aspromonte e Accademia delle Imprese Europea, nell’ambito dei convegni dei Marchi d’Aria, della De.Co. e dei prodotti identitari, hanno organizzato una vetrina per rappresentare alla cittadinanza l’artgianato, le tradizioni e le produzioni identitarie agro-alimentari. L’esposizione rientra nell’ambito del Progetto Gambarie e nelle azioni di promozione e valorizzazione del Territorio. Saranno presenti decine tra aziende e associazioni, che, avendo già aderito al Progetto, presenteranno le proprie produzioni attraverso degli stand espositivi aperti per l’intera giornata.

