Gallico Marina: ieri in centinaia per la tradizionale “calata a mare” della Madonna | FOTO E VIDEO

8 Agosto 2022 10:20

Si è svolta ieri a Gallico Marina la tradizionale festa in mare per la Madonna S.S. di Porto Salvo

Momenti di grande emozione per i fedeli presenti ieri sera sulla spiaggia di Gallico Marina dove è avvenuta la processione in onore di Maria Santissima del Porto Salvo. L’evento, svolto all’interno del programma delle celebrazioni mariane, ha raccolto centinaia di credenti e turisti o vacanzieri ritornati in città. Adagiata con preziosa cura dai portatori su una barca, la vara della Madonna è stata addobbata con luci colorate e poi accompagnata da decine di piccole imbarcazioni lungo tutto il tragitto sulla costa di fronte allo Stretto di Messina.

Momenti di preghiera e di grande partecipazione per una celebrazione da sempre amata dagli abitanti del luogo. La serata, come da tradizione, si è ovviamente conclusa con i colorati fuochi d’artificio per la gioia anche dei bambini. A corredo dell’articolo le foto di Renzo Pellicano che raccontano la processione partita dalla Chiesa, mentre di seguito in link per vedere gli attimi di quella che è chiamata la “calata a mare” della Madonna.