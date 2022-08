Gallico-Gambarie, Cannizzaro: “grande opera finanziata da Scopelliti, l’inaugurerà il Centro/Destra” | VIDEO

31 Agosto 2022 11:18

Gallico-Gambarie, Cannizzaro: “grande opera finanziata da Scopelliti, è la più grande della Calabria e ne andiamo fieri”

Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia e Coordinatore provinciale azzurro, nel presentare la propria candidatura all’Uninominale di Reggio, in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, non poteva non fare un accenno sulla Gallico-Gambarie: “è l’opera più grande della Calabria, l’ha realizzata il Centro/Destra, grazie al finanziamento di Peppe Scopelliti, allora presidente della Regione”.

“Saremo noi, il presidente Occhiuto ed un sindaco di Centro/Destra ad inaugurare l’opera. Gli altri che sanno della Gallico-Gambarie? Nulla, assolutamente nulla”, conclude.