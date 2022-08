Locri, furto all’interno della cappella dell’ospedale: rubato il denaro delle offerte e il telefono del diacono

29 Agosto 2022 15:22

Furto all’interno della cappella dell’ospedale di Locri: sottratti il denaro delle offerte e il telefono del diacono

Un brutto episodio si è verificato all’interno della cappella situata presso l’ospedale di Locri. Alcuni malviventi si sono introdotti all’interno della struttura per sottrarre i soldi contenuti all’interno della cassetta delle offerte collocata vicino l’ingresso. Insieme al denaro, dal luogo di preghiera dedicato alla Madonna di Lourdes, è stato sottratto anche il telefono del diacono don Mimmo Franco. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda.

La solidarietà dell’Istituto Nazionale azzurro

L’Istituto Nazionale Azzurro diretto dal presidente cav. dott. Lorenzo Festicini ha manifestato grande vicinanza a don Mimmo. “Ci uniamo alla condanno e allo sdegno per la vile azione – dichiara Festicini – con cui è stato profanato un luogo sacro dove fratelli e sorelle sofferenti e preoccupati si recano per invocare dal Signore per intercessione della Madonna di Lourdes: conforto, consolazione, pace, aiuto e guarigione. Le offerte che vengono lasciate, al di là del loro reale valore, sono il segno della solidarietà per aiutare chi è nel reale bisogno. Chi o coloro che hanno commesso questa oltraggiosa azione ha privato altre anime bisognose di poter essere aiutate. Tutte le forze dell’ordine fanno il loro ottimo e nobile lavoro nella ricerca del o dei colpevoli ma a noi spetta lavorare per ricostruire una coscienza è una responsabilità delle persone, specie dei giovani”.

L’Istituto Nazionale Azzurro attraverso i suoi membri e nei modi possibili si impegna a collaborare con le altre associazioni e istituzioni per cercare anche, di educare, formare, aiutare per una retta coscienza umana alla luce del Vangelo. Parole di vicinanza che il presidente I.N.A Festicini ha indirizzato al diacono don Mimmo Franco, incoraggiandolo di andare avanti senza alcun timore, perché al suo fianco avrà sempre degli angeli custodi che lo proteggeranno.