25 Agosto 2022 09:25

Forza Nuova esclusa dalle elezioni: non è riuscito a raccogliere le firme

Brutte notizie per Roberto Fiore, chiacchierato leader di Forza Nuova: per la prima volta dal 2001, il partito neo fascista è stato escluso dalle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. La motivazione? Alla base problematiche burocratiche, pare infatti non abbia raccolto le firme sufficiente per il via libera.

Insomma un duro colpo per il partito di estrema destra che, negli anni, ha avuto numerose problematiche giudiziarie a causa di condotte “poco ortodosse”.