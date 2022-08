Fiume Budello, il Comune di Gioia Tauro: “polemica strumentale dell’Osservatorio Iride, a fine agosto partiranno i lavori”

23 Agosto 2022 16:43

L’Amministrazione Comunale di Gioia Tauro risponde con una nota all’Osservatorio “Iride” in merito alla vicenda relativa alla manutenzione del fiume Budello

“A seguito delle polemiche mosse dall’Osservatorio “Iride”, in merito agli interventi di manutenzione ordinaria sul fiume Budello, è doveroso informare i cittadini di Gioia Tauro che l’Amministrazione comunale e il Settore tecnico dell’Ente hanno prontamente avviato tutte le azioni necessarie alla realizzazione di tali interventi”. L’Amministrazione Comunale di Gioia Tauro risponde così, con questa nota, all’Osservatorio “Iride”, in merito alla vicenda relativa alla manutenzione del fiume Budello. “Alla fine dello scorso anno, il Settore V – Programmazione e Gestione del Territorio ha, infatti, presentato istanza alla Città Metropolitana di Reggio Calabria per richiedere un contributo economico – si legge ancora – finalizzato proprio ai lavori di manutenzione ordinaria dell’alveo del fiume Budello. Contributo, in seguito, assegnato al Comune di Gioia Tauro, per un importo pari a Euro 14.620 (su un finanziamento massimo di Euro 15.000). Dopodiché, l’Ente ha programmato gli interventi di pulizia e pubblicato una manifestazione di interesse ( procedura che garantisce ampia partecipazione) al fine di individuare una ditta idonea all’esecuzione dei lavori”.

“A tale manifestazione di interesse – prosegue la nota – hanno risposto solo due ditte che, a seguito della trattativa avviata sul mercato elettronico, si sono rivelate non disponibili a effettuare i lavori, per mancanza di personale. La gara pertanto è andata deserta. Dopo queste vicissitudini – che non possono essere in alcun modo tradotte in un mancato impegno da parte dell’Ente, del Settore tecnico, dell’Amministrazione comunale e dell’Assessorato all’Ambiente – sono state avviate delle trattative dirette, allo scopo di ridurre al massimo le lungaggini burocratiche e garantire la pulizia dell’alveo e la messa in sicurezza del territorio, nel più breve tempo. Purtroppo, tutte le ditte interpellate, nei mesi scorsi, hanno lamentato l’impossibilità di effettuare i lavori richiesti per mancanza di risorse umane e strumentali”.

“È stata contattata, altresì, anche Calabria Verde, la società in house della Regione Calabria. La stessa ha comunicato all’Ente che, trovandosi in attesa di rinnovare alcuni contratti con la Regione, non era nelle condizioni di accogliere la richiesta. Alla fine, dopo altre innumerevoli ricerche, il Settore tecnico è riuscito a individuare una ditta che alla fine del mese di agosto avvierà finalmente i lavori presso il fiume Budello”, precisa il Comune. “Alla luce di quanto esposto, risulta strumentale la polemica mossa dall’Osservatorio “Iride” e dal suo rappresentante Raffaele Giacobbe, che, anziché approfondire la questione, si limita a proclami e critiche mirate a screditare il lavoro del Settore tecnico e in particolare dell’Assessore all’Ambiente Sabina Ventini, forse per ragioni personali che poco hanno a che fare con la tutela della sicurezza dei cittadini e il bene comune. I cittadini di Gioia Tauro – conclude il Comune – sanno che l’atteggiamento di “passivo spettatore” non rappresenta affatto l’operato dell’Ente e dei suoi Amministratori, forse invece è il modo di essere di chi punta facilmente il dito per disseminare malumore e divisione in una comunità come quella gioiese che ha più che mai bisogno di essere unita, per proiettarsi in un futuro migliore per tutti”.