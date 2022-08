Scilla, grande Festa per San Rocco: si rinnova l’antichissima tradizione del “Trionfino” | VIDEO

22 Agosto 2022 00:26

Serata di Festa a Scilla per San Rocco: il maltempo non ha fermato le tradizioni

Grande entusiasmo oggi a Scilla per la tradizionale e attesissima Festa di San Rocco che ogni anno si ripete con la partecipazione di tanti visitatori che raggiungono il borgo della Costa Viola, da tutta la provincia di Reggio Calabria e non solo. La Festa di San Rocco risale al XV e XVI secolo, tempo in cui Scilla intratteneva rapporti commerciali con la città Venezia, da dove giungevano dipinti, marmi e altri oggetti utilizzati per decorare gli edifici sacri.

Nonostante i temporali che in queste ore stanno minacciando il borgo reggino della Costa Viola, le manifestazioni per onorare il Santo Patrono, si sono svolte regolarmente. Come possiamo vedere nelle immagini a corredo dell’articolo, si è rinnovata anche l’antichissima tradizione del famoso e storico “Trionfino” di San Rocco, patrono di Scilla, che si ripete da secoli: si tratta di uno spettacolo pirotecnico unico nel suo genere, duante il quale la statua del Santo che viene trasportata dai portatori in corsa sotto una cascata di fuochi d’artificio.