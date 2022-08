Festa di Madonna a Reggio Calabria, la risposta dei commercianti al Comune: “il bando pubblicato è del 2020″

C’è attesa a Reggio Calabria per la Festa di Madonna che finalmente, dopo due edizioni limitate a causa della pandemia da Covid 19, quest’anno si svolgerà senza limitazioni. Prosegue, intanto, la polemica tra Comune ed i commercianti per quanto riguarda la pubblicazione del bando e la mancata convocazione per le riunioni organizzative. Di seguito troviamo la risposta del rappresentante dei commercianti al consigliere Malara:

Gentile Nino Malara, consigliere delegato alle Feste Mariane, ho il piacere di dare seguito alle sue parole in risposta al nostro disappunto sulla gestione della festa di Reggio Calabria. Confermo l’avvenuta pubblicazione del bando, peccato però si tratti di quello del 2020. Nella fretta, dovuta ad un ritardo nella pubblicazione dello stesso, si è forse fatto un errore di copia e incolla? Le associazioni sindacali, con cui avete fatto riunione, avrebbero dovuto farvelo notare che siamo nel 2022. Aggiungo che, ad oggi, la modulistica per fare le domandine non è disponibile sul sito del vostro comune. Dunque, dovremmo forse utilizzare quella del 2020, coerentemente al bando pubblicato? A fronte delle riunioni fatte con i sindacati (che, ripeto, non rappresentano i commercianti della Festa della Madonna) dovreste sapere che noi commercianti non abbiamo gazebo di proprietà, ma per le passate feste ci rivolgevamo a ditte specializzate per l’affitto degli stessi con un anticipo di 2/3 mesi. Come ben può immaginare, sarà difficile (se non impossibile) trovare dei gazebo a meno di 20 giorni dalla festa. Concludo domandando se si è già provveduto o provvederete nei prossimi giorni a bonificare la zona destinata alla festa da sterpaglie e ratti. Ricordo, a tal proposito, l’incendio scoppiato a Pentimele in occasione dell’ultima festa svolta proprio in quell’area: se non fosse stato per i gazebo ignifughi e l’intervento repentino dei vigili del fuoco, i danni sarebbero stati immensi.

Salvatore Alessandria

Presidente regionale fiera, feste e sagre ANA UGL