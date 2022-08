Feste Mariane a Reggio Calabria: le bancarelle saranno allestite a Pentimele, l’avviso del Comune

17 Agosto 2022 10:55

L’attività fieristica si svolgerà dal 10 al 18 settembre. Si attende ancora invece la delibera riguardante il posizionamento delle giostre, che dovrebbero essere montate nell’area del Tempietto

Grande attesa a Reggio Calabria per le festività Mariane che finalmente, dopo due edizioni limitate a causa della pandemia Covid, quest’anno dovrebbero svolgersi senza limitazioni di carattere sanitario. E’ per questo motivo che la tradizionale processione della Madonna della Consolazione (da venerdì 8 settembre a martedì 13 settmbre) si preannuncia molto partecipata, così come ci si aspettano numerosi cittadini affluenti alle bancarelle e alle giostre. Il Comune si sta dunque muovendo per tempo al fine di organizzare al meglio il complesso delle attività del programma civile. Come si può leggere dall’avviso pubblicato questa mattina sul sito ufficiale, da oggi possono essere presentate le documentazioni per “l’assegnazione dei posteggi attività fieristica” che si svolgerà nell’area di Pentimele.

Il Dirigente del Settore “Sviluppo economico – Cultura – Turismo”, rende noto “agli operatori del commercio su aree pubbliche, che il Comune di Reggio Calabria, con il presente avviso, intende avviare una procedura di selezione per l’assegnazione delle autorizzazioni relative ai posteggi per attività commerciali sul suolo pubblico in occasione della prossime “Festa della Madonna della Consolazione”, organizzate dall’Amministrazione Comunale nel periodo compreso tra il 10 ed il 18 settembre 2022“. Le domande potranno essere inviate a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell’Avviso all’Albo Pretorio del Comune e comunque entro e non oltre giorno 27 agosto 2022, alle ore 12.00.

Mentre le bancarelle saranno posizionate a Pentimele, per quel che riguarda le giostre ad oggi non c’è stata ancora alcuna comunicazione ufficiale, ma dovrebbe essere installato al tempietto. In questo caso comunque non sarà necessario un bando per l’assegnazione della zona, ma una semplice delibera della Giunta comunale attesa nei prossimi giorni.