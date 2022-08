Ferragosto, Messinaservizi: “servizio regolare porta a porta, invitiamo i cittadini a rispettare sempre orari e giorni di conferimento”

13 Agosto 2022 09:51

Ferragosto, Messinaservizi informa i cittadini che la raccolta differenziata si svolgerà regolarmente

Messinaservizi Bene Comune comunica che per Ferragosto l’attività di raccolta differenziata porta a porta si svolgerà regolarmente, resteranno chiuse solo le isole ecologiche. Confidando nella collaborazione dei cittadini, si raccomanda sempre il rispetto degli orari e dei giorni per il conferimento dei vari materiali e maggiore precisione, migliorando così la qualità della differenziata. Il management di Messinaservizi coglie l’occasione per augurare a tutti i cittadini un sereno Ferragosto e raccomanda a tutti di garantire il decoro cittadino e la pulizia della città, divertendosi ma rispettando l’ambiente.