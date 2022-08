Calabria, “Fatti di Musica Festival 2022”: oggi a Diamante Franco126, domani Joe Bastianich

8 Agosto 2022 12:15

Calabria ricca di eventi con “Fatti di Musica Festival 2022”: stasera a Diamante c’è Franco126, domani a San Giovanni in Fiore Joe Bastianich e la Terza Classe

Dopo il concerto-evento di Riccardo Cocciante, la parte estiva di “Fatti di Musica 2022”, la 36ª edizione dello storico Festival-Premio del Miglior Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, presenta stasera nello splendido Teatro dei Ruderi dell’Area Archeologica di Cirella a Diamante l’unico concerto in Calabria di Franco126, tra le grandi rivelazioni degli ultimi anni della canzone d’autore. Il giovane cantautore romano riceverà a Diamante il Riccio d’Argento di Fatti di Musica, l’oscar del festival creato dal maestro orafo crotonese Gerardo Sacco, ispirato al riccio dell’antica tradizione ceramista di Seminara, nella sezione dedicata alla “Migliore Nuova Musica d’Autore”. Il concerto inizierà alle ore 21:30 (biglietti disponibili su www.ticketone.it e dalle ore 18:30 presso la biglietteria del Teatro).

Domani sera, altro atteso appuntamento con la star internazionale Joe Bastianich e La Terza Classe nell’accogliente San Giovanni in Fiore, comune situato nel magnifico scenario paesaggistico del Parco Naturale della Sila. L’evento fa parte del ricco programma estivo predisposto dal Sindaco e Presidente della Provincia Rosaria Succurro, che lo ha fortemente voluto nell’ “Estate Florense 2022” per promuovere anche a livello internazionale la splendida località turistica ed eccellenza enogastronomica calabrese. Il popolarissimo giudice di MasterChef, imprenditore, showman televisivo, musicista internazionale, insieme alla travolgente band proporrà il suo originalissimo concerto tra country, blues, folk e jazz, nel Teatro all’aperto dell’Abbazia Florense. L’inizio è previsto per le ore 21:30. L’ingresso è libero.

Joe Bastianich e i suoi musicisti presenteranno anche a San Giovanni in Fiore i loro tanti successi e i brani di Good Morning Italia, l’album appena pubblicato, da Fall in Between a Longway Home e Like Stopping Waterfalls, in una scaletta basata sull’accattivante bluegrass statunitense che portano in giro per il mondo. “Good Morning Italia” è anche il titolo del suo programma su Sky Arte e del tour prodotto da Barley Arts, che si concluderà il 16 settembre a Roma. Confermata anche un’altra tappa in Calabria per giovedì 1 settembre alle 21:30 in Piazza della Resistenza di Praia a Mare. Numerose le apparizioni televisive di Bastianich che lo hanno reso popolarissimo, da giudice di MasterChef a Italia’s Got Talent, da Amici Celebrities a Ballando con le stelle, a inviato per Le Iene di Italia 1.

Joe Bastianich, The Restaurant Man, nasce nel Queens e fin da piccolo si appassiona alla musica, dai Led Zeppelin ai Ramones passando per David Bowie e i Rolling Stones. Questa grande passione emerge anche in altri programmi televisivi di Sky Arte, tra i quali On The Road, nel quale si è confrontato con la migliore musica popolare italiana e ha avuto modo di conoscere La Terza Classe, band folk e bluegrass nata per le strade di Napoli e approdata al noto show tv americano Music City Roots e, poi, alla semifinale di Italia’s Got Talent 2016. Scrivere canzoni è una terapia per Bastianich, che ha dichiarato: “La musica per me rappresenta l’espressione più pura, l’emozione più vicina al cuore”. A marzo ha pubblicato l’instant song One City Man, un inno d’amore alla sua New York: “Non potevo non raccogliere in questa canzone – spiega – tutta la gratitudine, le emozioni, l’amore che ho verso la mia città natale”.

Il Bluegrass, come tutte le musiche e le forme d’arte, nasce dall’incontro fra culture diverse: dall’ immigrazione scozzese e irlandese negli Stati Uniti all’inizio del XX secolo, una prima radice celtica si contamina con il gospel e il blues. “È una musica rurale, costola del più ampio crogiuolo del Country, con cui condivide gli strumenti a corda e la necessità, per esprimersi, di suoni prettamente acustici”. “Good Morning Italia” è un viaggio di andata e di ritorno tra un personaggio dalle radici istriane che negli States ha caparbiamente cercato e realizzato il successo in campo imprenditoriale, e una band, La Terza Classe, che ha saputo coniugare l’amore per la propria terra con l’ispirazione artistica. Da sottolineare che, da “restauranteur”, si è reso già testimonial spontaneo delle eccellenze gastronomiche calabresi, inserendo anche la Cipolla Rossa di Tropea nei panini “My Selection” della più nota catena mondiale di ristorazione, che ha acquistato ben 42 tonnellate di cipolla rossa solo in questo 2022 per i 630 ristoranti di tutta Italia.