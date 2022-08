2 Agosto 2022 10:54

Farmacia ospedale di Lipari, L’Asp smentisce la chiusura, da oggi ripresa dell’attività

L’Asp di Messina smentisce “categoricamente la chiusura della Farmacia dell’ospedale di Lipari, notizia che ha alimentato ieri polemiche pretestuose nate da informazioni non esatte e conferma invece che da oggi, dopo la chiusura di un solo giorno, il servizio è stato ripristinato in modo regolare. L’addetta al servizio era stata infatti solo spostata per un giorno all’ospedale di Taormina dove c’era un’ impellente necessità e avrebbe dovuto essere sostituita da altro personale che però, la mattina stessa ha presentato un certificato di malattia”.

Oggi l’addetta è stata spostata di nuovo a Lipari e il servizio è ripreso regolarmente.