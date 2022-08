Ex Reggina, Tumminello rimane in Calabria e torna al Crotone: colpaccio in attacco dei rossoblu

17 Agosto 2022 11:37

Colpaccio in attacco del Crotone, che certifica le volontà di immediata risalita in Serie B dopo la disastrosa retrocessione della scorsa stagione. Il club, in una nota ufficiale, “comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Atalanta Bergamasca Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Tumminello“. L’ex attaccante della Reggina (poco spazio e un solo gol l’anno scorso in amaranto) rimane dunque in Calabria e ritorna in quel Crotone in cui esordì in Serie A qualche anno fa.

“Per l’attaccante siciliano classe ’98, che ha sottoscritto un contratto quadriennale con scadenza 30 giugno 2026, si tratta di un gradito ritorno a casa: ha già vestito la maglia rossoblù nella stagione 2017/18 in Serie A. Poi, negli anni successivi, Atalanta, Lecce, Pescara, Spal, prima dell’ultima stagione con la Reggina”, si legge ancora. Il club pitagorico si appresta, soprattutto insieme ai “cugini” del Catanzaro, a recitare un ruolo da protagonista nel girone C di Serie C.