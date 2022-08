Il Palermo riparte da un grande ex: Eugenio Corini nuovo allenatore rosanero

7 Agosto 2022 10:44

Il Palermo ha deciso il profilo al quale affidare la guida tecnica per la stagione 2022-2023: Eugenio Corini prenderà il posto di Silvio Baldini

La cavalcata verso i Playoff e la promozione in Serie B, la festa e gli elogi, poi le improvvise dimissioni. Silvio Baldini non guiderà il Palermo nella stagione 2022-2023. I rosanero, dopo il cambio di proprietà con l’acquisto del City Group, si sono ritrovati di colpo senza l’artefice della promozione. E il tempo stringe, fra 8 giorni inizia la Serie B! La società rosanero ha optato per un tecnico che conosce bene la città e l’ambiente Palermo: secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, è fatta per il ritorno di Eugenio Corini. Ex centrocampista rosanero dal 2003 al 2007, Corini ha già allenato i siciliani nella stagione 2016-2017.

L’ex tecnico del Brescia ha vinto la concorrenza sull’ex Pisa Luca D’Angelo, ma anche sul ben più blasonato Claudio Ranieri, nome di grande caratura se accostato al campionato di Serie B, nonchè alla suggestione Daniele De Rossi.