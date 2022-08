Etna: salvato un turista americano colto da malore | VIDEO

19 Agosto 2022 19:15

Intervento di recupero di un turista americano colto da malore lungo il sentiero della grotta di Serracozzo, sul versante nord dell’Etna

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, allertati dai 118, sono intervenuti nel primo pomeriggio di venerdì 19 agosto, insieme ai militari del SAGF della Guardia di Finanza ed ai Vigili del Fuoco, per il recupero di un turista di nazionalità americana colto da malore, sul sentiero che dalla zona del Rifugio Citelli porta alla Grotta di Serracozzo, sul versante nord dell’Etna. Le squadre di soccorso, raggiunto l’escursionista ad una altitudine di circa 1800 metri slm, e valutate le sue condizioni hanno provveduto all’evacuazione del malcapitato per mezzo di un elicottero dei Vigili del Fuoco, che ha imbarcato l’uomo mediante verricello ed elitrasportato fino al vicino piazzale del Rifugio Citelli, dove ad attendere erano presenti i sanitari del 118 con un’ambulanza, per le procedure di ospedalizzazione.

Ricordiamo a tutti coloro che frequentano la montagna in questi giorni particolarmente afosi, che i rischi d’incidente dovuti a disidratazione, colpi di sole, di calore e affaticamento sono frequenti. Per questo, è necessario affrontare le escursioni con un’adeguata scorta di acqua, abbigliamento tecnico traspirante, evitando le ore più calde della giornata e i sentieri eccessivamente esposti al sole. In caso di incidenti su pareti di roccia, sentieri, ambienti impervi, in grotta e gole fluviali o in caso di dispersi in ambiente impervio e ostile, è allertabile il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112, chiedendo esplicitamente l’intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico CNSAS. Il NUE112 trasferirà la chiamata di soccorso alla Centrale Operativa 118, la quale provvederà ad allertare il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano.