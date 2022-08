Estate culturale Archi, il 5 agosto live il concerto “Sei raggi lunari d’argento”

2 Agosto 2022 15:32

Il 5 agosto appuntamento con l’Estate Culturale 2022 presso la chiesetta di Sant’Antonio Abate in Archi: live l’esibizione “Sei raggi lunari d’argento”

“La chiesetta di Sant’Antonio Abate in Archi svela il proprio fascino con le iniziative promosse dall’Associazione Culturale Sant’Antonio Abate in Archi con l’Estate Culturale 2022, che valorizzano questo straordinario luogo situato nelle colline di Archi attraverso imperdibili eventi all’insegna della cultura e della musica. Venerdì 5 Agosto sarà possibile visitare questo luogo, godere di un panorama mozzafiato, ammirare la magia del tramonto e gustare le delizie preparate con amore dalle nostre “autorevoli” cuoche. A seguire, si esibirà in questo straordinario contesto il talentuoso chitarrista Francesco Ammendolia, uno dei musicisti più apprezzati del panorama musicale reggino.

Al suo fianco ci saranno grandi eccellenze quali il cantautore Michelangelo Giordano, il Maestro Adolfo Zagari e tanto altro. Insomma, sarà una serata ricca di sorprese assolutamente da non perdere. Allora prendete nota: “SEI RAGGI LUNARI D’ARGENTO” di e con il Maestro Francesco Ammendolia e altri artisti, VENERDÌ 5 AGOSTO ore 21, chiesa Sant’Antonio Abate in Archi. Vi aspettiamo!”. È l’invito rivolto alla cittadinanza dall’Associazione Culturale Sant’Antonio Abate in Archi.