“Estate Addosso 2022” a Messina: oggi la scadenza del termine per la presentazione delle istanze

22 Agosto 2022 09:36

“Estate Addosso 2022” a Messina: oggi alle ore 13 scadenza del termine per la presentazione delle istanze esclusivamente online sulla piattaforma lestateaddosso.comune.messina.it

Scade oggi, lunedì 22 agosto, alle ore 13, il termine entro il quale i giovani interessati possono presentare istanza attraverso la registrazione al link lestateaddosso.comune.messina.it per partecipare a ”Estate Addosso 2022”, il progetto sperimentale promosso dall’Amministrazione comunale attraverso l’Azienda Speciale Messina Social City, che prevede la selezione di beneficiari di borse di inclusione sociale tra i giovani della comunità cittadina, che rientrano nella fascia di età compresa tra i 16 ed i 25 anni. L’Avviso è in pubblicazione da giovedì 11 agosto sul sito istituzionale del Comune e all’indirizzo www.messinasocialcity.it prorogato dopo l’iniziale scadenza di giovedì 18 agosto. La presentazione della manifestazione di interesse dei Soggetti Ospitanti dovrà avvenire entro le ore 13 di venerdì 2 settembre. Per accedere alla piattaforma è necessario essere provvisti di SPID.

I partecipanti selezionati, fino ad esaurimento delle risorse assegnate, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: età compresa tra i 16 e i 25 anni; residenza nel Comune di Messina; e disoccupati o inoccupati da almeno un anno al momento della presentazione della domanda. I beneficiari saranno impiegati per un periodo determinato di 2 mesi, anche non continuativi, per 25 ore settimanali, distribuite su 5 (cinque) giorni settimanali, compresi domenica e festivi, nelle seguenti aree di attività: Manutenzione del verde; Trasporto di persone con veicolo leggero; Informazione, promozione ambientale e del territorio; Gestione dell’immagine, promozione e servizi turistici e del tempo libero; Servizi di portineria, custodia e vigilanza; Animazione sociale, socio-culturale e ricreativa; Assistenza alle strutture educative; Collaborazione ai servizi di cucina, sala e bar; Attività amministrativa, compresa segreteria e archivio; Attività inserimento dati e transizione digitale; Tutela ambientale e del verde, pulizia della spiaggia, altri servizi relativi al territorio e all’ambiente; Servizi di distribuzione commerciale; Settore benessere; e Filiera agroalimentare. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero telefonico 090-9488007 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30, o scrivere all’indirizzo e-mail lestateaddosso@messinasocialcity.it.