9 Agosto 2022 10:55

Ernesto Magorno, senatore di Italia Viva, omaggia la memoria del giudice Antonino Scopelliti ucciso dalla mafia 31 anni fa

“Il 9 agosto di 31 anni fa il Giudice Antonino Scopelliti veniva barbaramente ucciso per mano della mafia. Ricordare questo straordinario testimone della legalità significa continuare a chiedere verità e giustizia e, allo stesso tempo, significa rinnovare tutta la nostra vicinanza a chi, ogni giorno, è in prima linea per combattere il malaffare e costruire un futuro migliore“. Così su Facebook il Senatore IV, Ernesto Magorno.