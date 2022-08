Erice: 5 giorni sulle Emergenze Planetarie alla Fondazione Ettore Majorana

17 Agosto 2022 17:41

Scienziati e tecnici collegati da tutto il mondo per il Seminario online dal 18 al 22 agosto

Promosso dal Professor Antonino Zichichi, Fondatore e Presidente della Fondazione Ettore Majorana, nonché Presidente della World Federation of Scientists, dal 18 al 22 agosto vedrà la luce il “Seminario sulle emergenze planetarie” organizzato dai diversi chairman dei PMP (Permanent Monitoring Panel) per riprendere, dopo l’interruzione per il periodo pandemico – ed in attesa della prossima edizione 2023 che sarà nuovamente in presenza – l’International Seminars on Planetary Emergencies, precedentemente International Seminar on Nuclear War, tenutosi ininterrottamente ad Erice dal 1981 al 2019 , sempre nel mese di agosto. Per questa edizione, interamente online e a porte chiuse, alcuni “PMPs” si intesteranno gli argomenti clou delle cinque giornate relativi alle emergenze che il mondo si trova ad affrontare: minacce nucleari causate dalla recente guerra in Ucraina, ma anche l’importanza di avere un “nucleare sicuro” alla luce delle attuali necessità energetiche del mondo.

A questo proposito saranno tenute sessioni dedicate all’aspetto energetico, controllo della distribuzione di armi, gestione di possibili emergenze catastrofiche, impatto su tutto il sistema idrico e possibile contaminazione nucleare dell’intero sistema acquifero. In particolare, per la parte energetica, il 19 agosto il seminario propone l’“Europe-Energy Webinar” focalizzato sulla situazione del gas in Europa ed aperto ad oltre 200 partecipanti provenienti da tutto il mondo per poi riprendere l’aspetto energetico il 21 agosto per discutere anche del fabbisogno dei paesi meno sviluppati; nella altre giornate si parlerà del controllo della distribuzione di armi, la gestione di possibili emergenze catastrofiche nonché l’impatto su tutto il sistema idrico, e possibile contaminazione nucleare dell’intero sistema acquifero. Il seminario si svolge a porte chiuse e, come da tradizione, alla fine dei cinque giorni verrà diramata una sintesi dei temi trattati e delle conclusioni dei “PMPs”.