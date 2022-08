Emergenza rifiuti a Mosorrofa, Andidero: “caldo e ritardi nella raccolta esasperano i cittadini”

1 Agosto 2022 12:09

Caldo e ritardi nella raccolta peggiorano l’emergenza rifiuti a Mosorrofa: il commento dell’esponente del Pd Ersilia Andidero

“Nonostante le varie segnalazioni fatte a vario livello continua lo stato di emergenza rifiuti che invade Mosorrofa“, questo il grido di allarme lanciato da Ersilia Andidero esponente del Pd che afferma “il caldo estivo ed i continui ritardi nella raccolta dei rifiuti hanno creato un clima di esasperazione per tutta la cittadinanza di Mosorrofa e Sala di Mosorrofa divenute di fatto zone di raccolta abusive di tutti i rifiuti cittadini anche provenienti dalle zone limitrofe trasformando l’ingresso del paese come una vera e propria discarica a cielo aperto“.

“Mi sono spesa da subito rispetto alla necessità di attenzionare maggiormente la zona di Mosorrofa intensificando i controlli e garantendo in modo puntuale il servizio di raccolta ma oggi è del tutto evidente che è necessario un intervento immediato e straordinario per evitare che l’emergenza rifiuti diventi un fatto sistemico creando una vera e propria emergenza sanitaria con i disagi che ne derivano“, continua Ersila Andidero che conclude affermando che “in questi giorni ho scritto a tutti i vertici amministrativi per segnalare il problema e ritenendo prioritario evitare che i ritardi della raccolta dei rifiuti diventino un ulteriore costo per l’ente che rispetto alla raccolta ordinaria dei rifiuti deve intervenire eliminando le varie micro-discariche che si creano di volta in volta in tutta la zona“.