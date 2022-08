Elon Musk compra il Manchester United? Il chiarimento su Twitter

17 Agosto 2022 14:00

Il Ceo di Tesla aveva annunciato l’affare sui social, ma poi è tornato sui suoi passi

Momenti di grande eccitazione per i tifosi del Manchester United, che sono durati però poche ore. Elon Musk, noto per i suoi tweet molto irriverenti, ha scritto oggi: “sto comprando il Manchester United, prego”. Ma quando gli è stato chiesto dagli utenti di Twitter se stesse parlasse sul serio, ha risposto: “no, questa è uno scherzo che va avanti da lungo tempo su Twitter. Non ho intenzione di acquistare nessun club sportivo”.

Il tweet iniziale di Musk ha comunque causato frenesia tra i tifosi dello United, creando molte reazioni così come aveva fatto qualche mese fa quando annunciò di aver acquistato Twitter, facendo schizzare il valore in borsa.