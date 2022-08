Come si dice “e cumu iamu” in corsivo? Elisa Esposito e Saverio Riccelli insieme a Soverato | VIDEO

4 Agosto 2022 14:42

Gli influencer Elisa Esposito e Saverio Riccelli insieme a Soverato: la pronuncia di “e cumu iamu” in corsivo diventa virale

Il dialetto calabrese parlato in corsivo. Fa il boom di visualizzazioni sui social il simpatico siparietto fra gli influencer Elisa Esposito, la famosa “prof. di Corsivo”, e Saverio Riccelli, il pastore calabrese star di TikTok con la capretta Manuè. La vacanza di Elisa Esposito a Soverato è stata occasione di incontro per i due ragazzi, come testimoniano gli scatti social. “Guagliò, guardate con chi sono stasera!“, afferma Saverio Riccelli nel video postato su Instagram, per poi inquadrare “la prof.” che, seppur milanese, pronuncia un perfetto “e cumu iamu“… ovviamente in corsivo.