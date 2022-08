21 Agosto 2022 16:52

Elezioni, presentate le liste in Trentino Alto Adige: al Senato nella coalizione di centrosinistra ci sono anche Renzi e Calenda

In Trentino Alto Adige, e solo al Senato, dove non ci sono collegi plurinominali, la lista “centrista” del cosiddetto “terzo polo” di Renzi e Calenda, non si presenta da sola come nel resto d’Italia ma in coalizione con il centrosinistra a guida Pd, insieme quindi ai tanto avversati Di Maio e Fratoianni. Una scelta che smaschera la tanto rivendicata terzietà di Renzi e Calenda rispetto ai due poli principali, e che tra l’altro rischia di rivelarsi un clamoroso autogol per tutti i partiti della coalizione.

I voti del Trentino Alto Adige, infatti, vanno a finire nel totale nazionale che è il metro di calo della soglia di sbarramento, quindi di fatto i partiti nel contrassegno dovranno raggiungere circa il 3,03%–3,04% al Senato su scala nazionale per poter eleggere senatori. Si fa quindi più difficile la strada soprattutto per l’Alleanza Verdi e Sinistra e per +Europa.