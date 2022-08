Elezioni, Speranza annuncia: “possibile il voto domiciliare per i positivi”

31 Agosto 2022 09:12

Elezioni, Speranza annuncia: “se una persona è positiva è interesse di tutti che non contagi altri e resti in isolamento”

“Se una persona è positiva è interesse di tutti che non contagi altri e resti in isolamento. Come fatto nelle ultime elezioni, c’è la possibilità del voto domiciliare, cosi come per le persone inferme”, è quanto afferma il ministro della Salute Roberto Speranza a Radio Capital, rispondendo ad una domanda in merito all’impossibilità per le persone positive di andare a votare il 25 settembre.

“Anche per queste elezioni il voto domiciliare c’è e lo si può usare anche in questo caso. Dobbiamo mantenere un elemento di prudenza”, conclude Speranza.