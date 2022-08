Elezioni, ultimi sondaggi prima del voto: sfida Meloni-Letta, deludenti i dati del Terzo Polo

28 Agosto 2022 14:44

Elezioni politiche: secondo l’ultima indagine di Termometro politico, FdI è in vantaggio sul Pd. La Lega stabile al 14,3%, M5S e Forza Italia scendono. Il Terzo Polo sotto il 5%

Ultimo sondaggio di Termometro politico, effettuato tra il 23 e il 25 agosto, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Secondo la rilevazione Fratelli d’Italia resta in vantaggio nei confronti del Partito Democratico (24,7% contro 23,3%). Stabile la Lega al 14,3% mentre Movimento 5 Stelle e Forza Italia sarebbero rispettivamente al 10,7% e al 7,2%. Azione/Italia Viva flette al 4,8%, non sfonda quindi il Terzo Polo con la leadership di Carlo Calenda.

Gli altri partiti restano sotto la soglia di sbarramento del 3%: Alleanza Verdi-Sinistra (2,5%), Italexit (2,5%), +Europa (1,9%), Italia Sovrana (1,7%), Unione Popolare con De Magistris (1,5%), Noi Moderati (1,2%), Alternativa per l’Italia (1%), chiude Impegno Civico di Di Maio e Tabacci (0,8%)”. Astensionismo sarebbe intorno al 35%.