Elezioni, Siracusano: “Messina e Sud importanti per il Centro/Destra, Ponte sullo Stretto strategico”

29 Agosto 2022 15:58

“La presenza oggi a Messina di due leader nazionali del centrodestra – Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia e Matteo Salvini della Lega – rappresenta plasticamente l’importanza che la nostra coalizione riserva alla città dello Stretto e al Sud in generale”. Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia. “È per me un onore – prosegue- poter rappresentare la nostra area politica nel collegio uninominale di Messina e di parte della sua provincia. Un territorio splendido, ricco di potenzialità, pronto a svilupparsi ulteriormente nei prossimi anni anche grazie ad un governo che saprà dare risposte adeguate alle domande che arrivano dai cittadini. In questa legislatura il centrodestra e Forza Italia hanno fatto tantissimo per Messina, e la storica norma per il risanamento delle baraccopoli – arrivata dopo decenni di annunci a vuoto – è per noi motivo di vanto e di grande orgoglio, così come l’avviato percorso per il recupero della Zona Falcata”, evidenza.