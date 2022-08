Elezioni, Salvini e Boschi candidati nelle liste in Calabria. Callipo: “la scesa dei nuovi barbari”

19 Agosto 2022 14:56

Il commento sui social dell’ex candidato presidente della Regione Calabria

“Sto riflettendo su questa scesa dei nuovi “BARBARI” in Calabria. Poveri noi”. E’ quanto scrive sui social Pippo Callipo, ex candidato presidente alle elezioni Regionali in cui vinse il Centrodestra con Jole Santelli. L’imprenditore calabrese si riferisce senza alcun dubbio alle notizie di questa mattina Maria Elena Boschi capolista in Calabria per la coalizione di Renzi e Calenda e Matteo Salvini per la lista della Lega. Per il leader del Carroccio i lavori sono ancora in corso nella creazione delle liste, ma l’ipotesi è viva.

Il commento di Pippo Callipo però è molto eloquente, per questo paragona le candidature alle liste in Calabria dei due politici come le invasioni dei barbari in territorio “nemico”.