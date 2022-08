26 Agosto 2022 20:56

Armao capolista di Azione-Italia Viva, tutti i nomi dei candidati a Messina

Come per le elezioni politiche, anche per le regionali in Sicilia il Terzo Polo si candida in contrapposizione al Centro/Destra ed al Centro/Sinistra.

La lista Azione con Calenda – Italia Viva-Armao schiera capolista lo stesso Gaetano Armao. Poi: Novella Falduto, Letterio Grasso, Maria Cristina Gambino, Antonino Giordano, Aurelia Botto, Massimiliano Miceli, Mario Ferraro.