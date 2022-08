Elezioni Regionali Sicilia, sondaggi a favore di Schifani: De Luca 3° e fuori dai giochi | DATI

30 Agosto 2022 10:50

Il sondaggio Tecnè sulle Elezioni Regionali della Sicilia lascia spazio a pochi dubbi: Renato Schifani (centrodestra) in grande vantaggio Caterina Chinnici (centrosinistra). Cateno De Luca terzo e fuori dai giochi

Si avvicinano le Elezioni Regionali della Sicilia, nuova tornata elettorale sull’isola che determinerà il successore di Nello Musumeci alla guida della Regione. Interessanti i dati emersi dal sondaggio di Tecnè su un campione di intervistati che indica la propria preferenza al 48%, mentre risultano astenuti/incerti il 52%. Il primo dato che balza all’occhio è quello relativo alle preferenze espresse per Renato Schifani: il candidato del centrodestra è ampiamente in prima posizione con il 38-42% dei possibili voti raccolti. Un ampio distacco su Caterina Chinnici, candidata del centrosinistra, in seconda posizioni con il virtuale 27-31%.

Occupa solo il terzo posto Cateno De Luca (indipendente) con il 12-16%: l’ex sindaco di Messina, nonostante la popolarità ottenuta nella città peloritana, non sembra far presa allo stesso modo nel resto della Sicilia. Con questi dati De Luca sarebbe fuori dai giochi. Seguono Nuccio Di Paola (M5S) all’8-12% e Gaetano Armao (Terzo Polo) 3-5%.