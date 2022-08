Elezioni regionali Sicilia, Siracusano: “ bene unità c.destra, Schifani personalità di valore”

13 Agosto 2022 16:51

Elezioni regionali Sicilia, le parole della deputata Matilde Siracusano

“È estremamente positivo il fatto che il centrodestra in Sicilia abbia trovato la quadra, esprimendo un candidato unitario per la presidenza della Regione.

Renato Schifani, ex presidente del Senato e dirigente politico di lungo corso, è una personalità prestigiosa e di valore.Un ringraziamento al coordinatore regionale Gianfranco Miccichè per il delicato lavoro di sintesi fatto in queste settimane.Adesso andiamo a vincere, confermando il centrodestra alla guida della Regione Siciliana”. Così Matilde Siracusano, deputata siciliana di Forza Italia.