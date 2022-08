Elezioni Regionali Sicilia: parte la macchina elettorale del M5S

30 Agosto 2022 12:08

Parte la macchina elettorale del M5S in Sicilia. Oggi a villa Barile a Caltanissetta. Dalla 17 alle 19, è in programma un incontro di tutti i candidati del Movimento

Parte la macchina elettorale del M5S Sicilia. Oggi a villa Barile a Caltanissetta. Dalla 17 alle 19, è in programma un incontro di tutti i candidati del Movimento alle prossime elezioni politiche e regionali per coordinare le prossime iniziative e i tour in giro per la Sicilia prima dell’appuntamento con le urne del 25 settembre.

“Ogni giorno che passa – dice il candidato presidente Nuccio Di Paola – sento crescere intorno a noi l’entusiasmo di chi, appoggiandoci, è certo di schierarsi dalla parte giusta, che poi è sempre stata quella del cittadino. Le famiglie sono allo stremo e la politica sembra guardare solo al proprio ombelico o discettare di problemi lontani anni luce dalla quotidianità della gente, che non sa come arrivare a fine mese”