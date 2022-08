Elezioni Regionali Sicilia, l’appello del Pd: “Caterina Chinnici vada avanti”

23 Agosto 2022 09:50

Elezioni Regionali Sicilia, l’appello del Pd: “sostegno e la piena fiducia a Caterina Chinnici, candidata alla presidenza della Regione per la coalizione progressista”

La direzione regionale del Pd Sicilia, dopo la rottura del M5S, ha ribadito “il sostegno e la piena fiducia a Caterina Chinnici, candidata alla presidenza della Regione per la coalizione progressista. La scelta approvata con le primarie e sostenuta da tutto il Partito Democratico non è minimamente scalfita dal comportamento di forze politiche che invece di supportare un percorso di grande cambiamento hanno deciso di tradire il voto di migliaia di siciliani. Cara Caterina – si legge nel documento finale – il popolo del Partito democratico ti chiede di continuare insieme per la Sicilia”.

E’ l’appello contenuto nell’ordine del giorno approvato all’unanimità, che la Direzione regionale del Pd Sicilia, alla presenza anche del vice segretario nazionale del Partito democratico, Peppe Provenzano, rivolge all’europarlamentare Caterina Chinnici.